Coronavirus, 175 nuovi contagi nell'area pratese e due decessi nelle ultime 24 ore

Il numero dei casi sale, da inizio epidemia, a 16.720, quello dei decessi a 398. In Toscana 1.467 nuove positività a 19 morti. Continua l'aumento dei ricoveri

Sono 175 i nuovi casi e due i decessi nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore: una donna di 83 anni di Prato e un uomo di 79 di Montemurlo, entrambi ricoverati al Santo Stefano. Il totale dei contagi sale a 16.720 e quello delle vittime a 398. Sono i numeri contenuti nel bollettino diffuso oggi, sabato 27 marzo, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana dove i nuovi casi sono 1.467 e le morti 19: 10 donne e 9 uomini con una età media di 81 anni.

I contagi sono emersi dall'analisi di poco meno di 27mila tamponi con un indice di positività, esclusi i controlli, del 13,5 per cento.

In aumento il numero dei ricoveri: negli ospedali toscani ci sono 1.760 pazienti, 30 in più rispetto a ieri; dei 1.760, sono 264 quelli in terapia intensiva (ieri erano 257). Tutti occupati i 169 letti in area covid all'ospedale di Prato mentre in terapia intensiva ne sono occupati 16 su 20; 41 su 42 i letti occupati al centro La Melagrana e 38 su 40 al centro Pegaso.

Sul fronte delle guarigioni, sono 1.371 quelle dichiarate nelle ultime 24 ore e come accade da qualche giorno a questa parte sono tutte guarigioni virali, cioè persone risultate negative al tampone di controllo; non si registrano, dunque, nuove guarigioni cliniche, che significa persone divenute asintomatiche dopo aver manifestato i sintomi dell'infezione.









