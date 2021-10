24.10.2021 h 12:31 commenti

Coronavirus, 14 nuovi casi e nessun decesso nell’area pratese nelle ultime 24 ore

In Toscana 280 contagi e una vittima, una donna di 107 anni che abitava a Firenze. Lieve aumento del numero dei ricoveri che sono saliti a 248, sette in più tra reparti Covid e terapie intensive

Sono 14 i nuovi contagi da coronavirus accertati nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. Nessun decesso. Il totale dei casi, da inizio pandemia, sale a 26.576, mentre quello delle vittime resta fermo a 643. È quanto si legge scorrendo il bollettino diffuso oggi, domenica 24 ottobre, dalla Regione. In Toscana si registrano 280 nuovi casi e il decesso di una donna di 107 anni che abitava a Firenze. Su scala regionale sono 287.511 i contagi e 7.251 i morti. In aumento il numero dei ricoveri: 7 in più rispetto a ieri per complessivi 248 letti occupati tra reparti Covd e terapie intensive. Il tasso di positività, esclusi i tamponi di controllo, è al 3,4 per cento. Età media dei nuovi positivi, 45 anni.

