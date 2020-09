20.09.2020 h 16:41 commenti

Coronavirus: 13 nuovi casi a Prato, tutti asintomatici. Positivo anche un bambino di 5 anni

Secondo il bollettino diffuso dalla Regione dei 13 nuovi positivi tre sono cinesi. Oggi in 170 hanno effettuato il tampone in via Pistoiese grazie all’iniziativa della comunità orientale in collaborazione con Croce Rossa

Sono 13 i nuovi casi positivi registrati a Prato nelle ultime 24 ore. In tutta la Toscana sono 147 con un’età media di 35 anni. Dei 13 nuovi casi positivi pratesi, che portano a 803 il totale da inizio pandemia, 3 sono cinesi. Gli altri sono invece contatti di casi precedenti tra cui un focolaio familiare composto da 4 persone di cui un minore di 5 anni. Tutti e 13 sono asintomatici e si trovano a casa. Come si vede la casistica nella comunità cinese è limitata sia in assoluto che rispetto all’exploit dei giorni scorsi, ma l’apprensione tra i cittadini dagli occhi a mandorla resta alta. In queste ore è caccia al tampone a pagamento e anche oggi in 170 hanno aderito all’iniziativa organizzata dalla stessa comunità in via Pistoiese con l’aiuto di Croce Rossa, studio Diagnosys e la collaborazione dei consiglieri comunali Marco Wong e Rosanna Sciumbata che in qualità di medico ha effettuato anche i tamponi. Iniziativa che sarà replicata martedì pomeriggio proprio per riportare la tranquillità tra gli orientali. Torniamo ai numeri e diamo un’occhiata a quelli toscani. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.704 (70,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 676.932, 8.036 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.956, +4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (stabili rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (2 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi. Delle 147 positività odierne, un caso è ricollegabile a rientri dall'estero, due casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n.80 della Regione Toscana. Il 47% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Prato

