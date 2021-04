24.04.2021 h 14:24 commenti

Coronavirus: 107 nuovi contagi nelle ultime 24 ore nell'area pratese. Morto un uomo di 52 anni

Le positività hanno superato quota 20mila, mentre le vittime da inizio epidemia sono 491. In Toscana 886 nuovi casi e 26 morti. Ancora in calo il numero dei ricoveri. Oltre 31mila, in tutta la regione, le persone in quarantena

Resta sopra quota 100 il numero dei nuovi contagi nell'area pratese: 107 quelli emersi nelle ultime 24 ore con il totale, da inizio epidemia, che sfonda il muro di 20mila casi arrivando, per la precisione, a 20.075. Nelle ultime 24 ore anche un decesso e il bilancio segna così 491 morti. La vittima è un uomo di 52 anni che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Scorrendo il bollettino diffuso dalla Regione oggi, sabato 24 aprile, sono questi i numeri principali riferiti alla provincia di Prato. Su scala regionale i nuovi contagi sono 886, in diminuzione rispetto a ieri a fronte di un numero pressoché uguale di tamponi – circa 26mila – mentre i decessi sono aumentati passando dai 17 di ieri ai 26 di oggi. Le ultime vittime sono 13 uomini e altrettante donne, età media 80 anni.

Altro parametro che serve a dare un'idea dell'andamento dell'epidemia, è quello dei ricoveri: 1.729 i pazienti negli ospedali toscani, 28 in meno di ieri, 255 dei quali in terapia intensiva. Non migliora granché la situazione a Prato: tutti occupati i 160 letti nell'area Covid del Santo Stefano e occupati 18 posti su 20 in terapia intensiva; al centro La Melagrana libero un solo posto dei 42 disponibili, al vecchio ospedale sono liberi 2 letti su 23 e al centro Pegaso 55 letti occupati su 58 disponibili.

Sono 1.320 i pazienti dichiarati guariti nelle ultime 24 ore o perché risultati negativi al doppio tampone di controllo o perché divenuti asintomatici.

Ad oggi sono oltre 23mila i malati curati a casa e oltre 31mila le persone in isolamento per avere avuto contatti diretti con positivi.







