Coronavirus, 107 nuovi casi e tre decessi nell'area pratese. Ad oggi 8.441 positivi e 140 morti

Calo generalizzato delle nuove positività in Toscana ma a fronte di molti meno tamponi rispetto ai giorni feriali. 48 le persone decedute. Sale il numero dei ricoveri, scende quello delle persone in isolamento

Aumentano di 107 i positivi al coronavirus nella provincia di Prato: tanti ne sono stati rilevati nelle ultime 24 ore. I decessi, invece, sono 3. Sono questi i dati comunicati dalla Regione nel bollettino di oggi, lunedì 23 novembre. Dall'inizio dell'epidemia il numero dei contagi ha raggiunto quota 8.441, mentre quello delle vittime ha raggiunto quota 140.

Nuove positività in calo in tutta la Toscana: se ne contano, infatti, 1.323 ma è necessario sottolineare che sono stati fatti anche molti meno tamponi rispetto ai giorni feriali, circa 10.500 oltre ai quasi 1.200 rapidi. Non cala il numero delle vittime: 48 nelle ultime 24 ore, 29 uomini e 19 donne con un'età media di 81 anni e mezzo; sono 2.264 i morti per coronaviurs in tutta la regione.

Sale ancora il numero dei ricoveri: 45 in più con il totale che segna 2.128 persone negli ospedali toscani, 296 delle quali in terapia intensiva.

Sono 1.580, invece, i guariti che si aggiungono ai quasi 40mila di ieri: si tratta per la maggior parte di guarigioni virali, persone, cioè, risultate negative al doppio tampone di controllo e quindi definitivamente uscite dalla malattia.

Infine sono quasi 50.300 le persone in isolamento perché positive ma con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, e sono oltre 49.500 quelle in isolamento per aver avuto contatti diretti con pazienti infetti; in entrambi i casi si tratta di numeri in calo.



