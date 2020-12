05.12.2020 h 15:01 commenti

Coronavirus, 106 nuovi casi e cinque decessi nelle ultime 24 ore nell'area pratese

Le positività, da inizio epidemia, salgono a 9.525, mentre le vittime sono 196. Le ultime sono tre donne e due uomini; erano tutti all'ospedale Santo Stefano. Il quadro toscano segna una diminuzione dei casi: 769 oggi contro gli oltre mille di ieri. Meno pazienti ricoverati e considerevole aumento delle guarigioni

Nell'area pratese sono 106 i nuovi casi di coronavirus e 5 i decessi nelle ultime 24 ore. Numeri che fanno salire i rispettivi bilanci a 9.525 persone che hanno contratto l'infezione e a 196 persone che non ce l'hanno fatta a superare la malattia. Le ultime vittime sono due donne di 68 e 80 anni e due uomini di 64 e 75 anni di Prato, e una donna di 70 anni di Vaiano: tutti erano ricoverati all'ospedale Santo Stefano. Sono i dati contenuti nel bollettino diffuso oggi, sabato 5 dicembre, dalla Regione per delineare il quadro dell'epidemia nelle ultime 24 ore. In Toscana si registrano 769 casi, in calo rispetto agli oltre mille di ieri, e 41 decessi: 21 uomini e 20 donne, età media 82 anni.

I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di 13.230 tamponi il cui esito positivo si è attestato al 5,8 per cento.

In calo i ricoveri: 1.373, 47 in meno di ieri, i pazienti ricoverati nelle aree Covid degli ospedali toscani, 261 nelle terapie intensive, due in meno. Bene anche la situazione al Santo Stefano dove i ricoveri nei reparti Covid sono 105 e quelli in terapia intensiva sono 17. Accanto a questa buona notizia c'è quella delle guarigioni che crescono senza sosta: 3.463 le persone dichiarate guaribili nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 74.261. Dall'inizio dell'epidemia i casi in Toscana sono più di 107mila, le morti quasi 2.900.







