15.03.2021 h 14:09 commenti

Coronavirus, 104 nuove positività e nessun decesso dopo la settimana nera

Salgono a 14.906 i contagi nell'area pratese, mentre il numero delle vittime resta fermo a 356. In Toscana 1.106 casi e 11 morti. Negli ospedali della regione continua a salire il numero dei pazienti ricoverati

Nelle ultime 24 ore l'area pratese ha contato 104 nuovi casi di coronavirus, circa il 10 per cento di tutti quelli rilevati in Toscana. Nessun decesso, invece, e la casella resta vuota dopo una settimana tragica con 22 vittime. Ad oggi, sono 14.906 i contagi e 356 i morti in tutta la provincia. Sono questi i numeri riportati nel bollettino che la Regione ha diffuso oggi, lunedì 15 marzo, per aggiornare l'andamento dell'epidemia in Toscana dove i nuovi casi sono 1.106 e i decessi 11, con i bilanci che salgono rispettivamente a 174.088 e a 4.952. Le ultime vittime sono 7 uomini e 4 donne con un'età media di 82 anni.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati circa 12.500 tamponi: il tasso di positività, esclusi i controlli, è salito al 17,5 per cento. Sale ancora il numero dei ricoveri che sono 44 in più per un totale di 1.643 pazienti, 241 dei quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda Prato, all'ospedale Santo Stefano sono tutti occupati i 149 posti letto destinati a pazienti Covid, e sono 18 su 20 in terapia intensiva; al centro La Melagrana sono un posto libero dei 42 disponibili, al centro Pegaso, infine, tutti occupati i 37 letti.

Tra ieri e oggi sono un migliaio in più le persone in isolamento perché positive o entrate in contatto con positivi, e 749 le persone dichiarate guarite perché risultate negative al tampone di controllo o divenute asintomatiche.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus