Coronavirus, 101 nuovi casi nelle ultime 24 ore: il totale sfiora quota duemila

Nuova ondata di positività al virus. L'area pratese conferma il trend regionale che segna un ulteriore aumento delle infezioni: 1.526, il 5,5 per cento in più rispetto al totale di venerdì. Undici i morti in Toscana, nessuno a Prato. La Regione intanto prepara l'ordinanza che blocca le visite negli ospedali dove continuano ad aumentare i ricoveri

Centouno contagi da coronavirus nell'area pratese nelle ultime 24 ore. Il numero dei positivi continua a crescere di giorno in giorno facendo compiere al bilancio complessivo lunghi passi in avanti. Il totale delle persone che hanno contratto l'infezione sfiora ormai quota duemila; ad oggi, sabato 24 ottobre, sono 1.934 le persone che hanno o hanno avuto il Covid. All'alto incremento di nuovi casi fa da contraltare lo stop ai decessi: per il secondo giorno consecutivo la provincia di Prato non registra morti con il saldo che resta fermo a 58, il più basso dopo Grosseto e Siena. Il bollettino della Regione Toscana conta 1.526 casi positivi in più di ieri con il totale che sale a 29.427. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 13.369 tamponi. Undici le persone decedute: otto uomini e tre donne, età media 86 anni. In Toscana, dall'inizio dell'epidemia, sono morte 1.248 persone. E sale il numero dei ricoveri: negli ospedali ci sono 727 pazienti, 71 in più di ieri, e di questi sono 87 quelli in terapia intensiva con un incremento di 5.

L'infezione continua, dunque, a prendere campo tanto che si annunciano nuove strette: il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha anticipato che la nuova ordinanza conterrà limitazioni alle visite negli ospedali che, ha detto, “devono essere preservati”. E allora, visite di pochi minuti solo ai pazienti particolarmente fragili, mentre per tutti gli altri non sarà possibile l'incontro con familiari ed amici.

Cresce a Prato, come nel resto della Toscana, il numero degli studenti positivi o in quarantena perché stati a contatto con soggetti positivi: è delle ultime ore la notizia di un considerevole aumento di classi decimate dalla scelta di molte famiglie di osservare un periodo di isolamento. Tutto ciò mentre la Regione Toscana indica la necessità di istituire nelle scuole superiori la didattica a distanza per almeno il 50 per cento del programma.

Sul fronte delle guarigioni, le persone che hanno sconfitto il virus sono in tutta la regione 12.491, il 42 per cento dei casi totali; ma mentre nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono più di 1.500, i guariti sono 201 e in larga parte si tratta di persone divenute asintomatiche dopo aver manifestato i sintomi della malattia.







