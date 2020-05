14.05.2020 h 16:14 commenti

Coronavirus, per Prato ancora uno zero nella casella decessi. Tre nuovi casi di contagio

Da inizio settimana il Covid non ha fatto più vittime in città e provincia. Anche in Toscana prosegue il trend al ribasso: il bollettino della Regione conta 30 tamponi positivi su 4.186 analizzati nelle ultime 24 ore

Continua, fortunatamente, a ripetersi lo zero nella casella delle vittime da coronavirus a Prato, che restano fermi a 44 con nessun decesso finora in questa settimana. Lo si rileva dal quotidiano bollettino della Regione che fa il punto sull'emergenza Covid alle 12 di oggi, 14 maggio, rispetto alle 24 ore precedenti. In questo arco di tempo sono stati tre i nuovi positivi emersi tra Prato e provincia (546 il totale dall'inizio dell'emergenza), mentre in Toscana si contano complessivamente 30 nuovi tamponi positivi sui 4.186 analizzati da ieri. Sette dei nuovi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di aprile. A livello regionale si registrano, purtroppo, nove nuovi decessi: quattro uomini e cinque donne con un’età media di 73,7 anni.

Si conferma, insomma, il trend che va avanti ormai da molti giorni con sempre meno contagiati e anche il numero di vittime in calo rispetto ai giorni più bui dell'epidemia. In tutta la Toscana salgono a 9.859 i casi di positività al Coronavirus dall'inizio dell'emergenza ma i nuovi casi sono appena lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,7% e raggiungono quota 5.498 (il 55,8% dei casi totali).

Complessivamente ad oggi risultano ancora positivi in Toscana 3.388 persone, di queste 3.051 sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, mentre sono ricoverati in ospedale 337 pazienti (19 in meno di ieri) di cui 68 in terapia intensiva (meno 4 rispetto a ieri).