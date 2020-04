01.04.2020 h 15:27 commenti

Coronanavirus, attivato il servizio psicologico telefonico per i genitori

Risponderanno psicologi specializzati con una lunga esperienza nell’Unità Funzionale di Salute Mentale per l’Infanzia e l’Adolescenza di Prato da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Da oggi ,1 aprile, Asl Toscana Centro ha attivato il servizio telefonico psicologico dedicato ai genitori dei bambini che, a causa dell’emergenza covid devono trascorrere intere giornate a casa senza condividere momenti di svago con altri coetanei

“È normale per tutti i figli e per tutti i genitori avere dei momenti di crisi, di conflitto – spiega Marco Armellini, neurospichiatra infantile e direttore dell’ Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Prato - è normale che a volte i nostri bambini o i nostri adolescenti sembrino ‘tornare indietro’ e manifestare bisogni o atteggiamenti che parevano superati. Figuriamoci in una situazione stressante come quella che viviamo. Per questo abbiamo pensato di mettere a disposizione dei genitori dell’area pratese un numero di telefono dedicato per aiutare i genitori a ritrovare le risorse per superare anche i momenti difficili nel rapporto con i loro figli e le loro figlie.”

Il numero 0574 805060 è attivo da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Risponderanno Psicologi specializzati con una lunga esperienza nell’Unità Funzionale di Salute Mentale per l’Infanzia e l’Adolescenza di Prato oltre ad una formazione speciale con l’approccio Touchpoints®.

Touchpoints® è una modalità di sostegno e promozione dello sviluppo del bambino e delle competenze genitoriali, ampiamente utilizzata a livello internazionale, che si caratterizza per la collaborazione con i genitori, la valorizzazione dei loro punti di forza e il coinvolgimento empatico degli operatori. Le ricerche dimostrano che questo modello è efficace nell’affiancarsi ai genitori nel sostegno al bambino." In questo momento di emergenza sanitaria che impone l’isolamento- ricorda Lorena Paganelli, direttore Società della salute area pratese - i nostri servizi si sono riorganizzati per venire incontro alle esigenze delle famiglie . Auspichiamo che questa iniziativa possa essere di supporto alla cittadinanza "



