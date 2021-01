19.01.2021 h 14:27 commenti

Coronavirus, giornata nera per Prato: sette morti nel bollettino della Regione

Il numero dei decessi sale a 280. I nuovi casi sono 13, totale 10.946. In Toscana 241 casi e 26 morti (compresi quelli dell'area pratese). In leggero calo i ricoveri. Quasi 300 guariti in 24 ore

Compie un deciso balzo in avanti, nella provincia di Prato, il numero di decessi causati dal coronavirus: se ne contano, infatti, altri 7 che fanno salire il bilancio a 280. Gli ultimi morti sono tutti di Prato: una donna di 68 anni deceduta nella sua abitazione, una di 82 morta all'ospedale Santo Stefano, e una donna di 93 che era ricoverata alle cure intermedie, un uomo di 82 anni che era ricoverato nella struttura I Fraticini di Firenze, un uomo di 83 anni e un altro di 93, entrambi ricoverati alla Melagrana, un ottantunenne ricoverato all'ospedale di Prato. Alto il numero dei decessi a Prato soprattutto se si tiene conto che in tutto il resto della Toscana, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 19 per un totale, sommando quelli pratesi, di 26; si tratta di 12 uomini e 14 donne con un'età media di 81 anni. Resta basso, invece, il numero dei contagi: 13 nell'area pratese (12 a Prato e uno a Montemurlo, totale 10.946), 241 in tutta la regione dove ad oggi, martedì 19 gennaio, ne sono stati rilevati complessivamente 128.438. E' quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione per illustrare l'andamento dell'epidemia e fare il punto ad oggi.

I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di oltre 7.600 tamponi molecolari e oltre 5.600 rapidi; escludendo i controlli, il tasso di positività è al 5,7 per cento.

Rispetto a ieri sono diminuiti i ricoveri: negli ospedali toscani ci sono attualmente 836 pazienti, 121 dei quali in terapia intensiva; complessivamente la riduzione dei posti letto occupati è pari a 9.

293 le guarigioni dichiarate nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone guarite dal Covid a oltre 116mila, comprese quelle che sono ancora positive ma divenute asintomatiche dopo aver manifestato i sintomi della malattia.

Alle 12 di oggi si sono contati 874 nuovi vaccini somministrati. In tutto le somministrazioni sono 71.388 e di queste 3.112 sono riferite all'area pratese.

La Toscana è undicesima in Italia per tasso di mortalità, dodicesima per numerosità di casi e nona per percentuale di vaccini somministrati sulla quantità consegnata.







