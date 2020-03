23.03.2020 h 12:26 commenti

Coro pratese riunisce decine di cantori in tutta Italia per un concerto virtuale a distanza. Guarda il video

L'iniziativa di Elia Orlando direttore del Coro Euphonios vuole essere abbraccio musicale fra la Cina e l’Italia, fra la Lombardia, la Toscana e tutte le altre regioni

Guarda il concerto

Un abbraccio musicale fra la Cina e l’Italia, fra la Lombardia, la Toscana e tutte le altre regioni. Elia Orlando direttore del Coro Euphonios ha realizzato un concerto virtuale unendo, tramite le note e la voce, gli italiani. “In questo particolare momento – ha spiegato il direttore – ho voluto lanciare un appello di condivisione e solidarietà, attraverso la musica, anche con il popolo cinese che ha vissuto la nostra stessa tragedia. La risposta è stata impressionante, oltre 60 persone mi hanno inviato il loro contributo”.

Qualche settimana fa sulla pagina Facebook del coro, Orlando ha postato il progetto insieme con un video tutorial in cui dirigeva, il resto lo hanno fatto gli appassionati di musica che si sono cimentati in un brano inedito, ma soprattutto in cinese. “Il testo- spiega Orlano – è un inno a prendersi cura dell’altro, a non abbandonarci ai nostri egoismi e a non chiuderci in noi stessi. Un modo anche per riflettere su quello che stiamo vivendo. Mi auguro che questo video raggiunga tante persone e anche la comunità cinese”

E il risultato è decisamente interessante. Ascolta il video



