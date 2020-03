27.03.2020 h 12:05 commenti

Coronavirus, attivato un numero verde per gli anziani: ogni giorno 50 richieste d'aiuto

Al numero verde e 800 301650 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, in media arrivano 50 telefonate al giorno, solo il 10% riguardano utenti già in carico

In tempo di coronavirus cresce il bisogno di assistenza da parte di anziani, anche quelli che generalmente non sono seguiti dai servizi sociali. Al numero verde 800 301650 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, in media arrivano 50 telefonate al giorno. Richieste in progressivo aumento dall’inizio dell’emergenza sanitaria: il 90% sono di persone che fino ad un mese fa erano autonome ma sole perché magari hanno familiari residenti in altre città e quindi ora hanno bisogno di aiuto. Il 10% invece riguarda utenti già in carico o che potranno attivare un percorso con i servizi sociali per difficoltà economiche.

Il servizio viene effettuato grazie a 14 associazioni di volontariato di Prato e negli altri Comuni della provincia, ciascuno con un proprio numero e una propria modalità, per un totale di 36 associazioni coinvolte, alle quali vengono rimborsate le spese di trasporto.

Per le persone in fascia economica debole, talvolta a causa della perdita del lavoro in questo momento di emergenza, sono previsti buoni spesa acquistati grazie al Comitato Pro emergenze della protezione civile, quando non si tratta di persone già seguite dai servizi sociali e in possesso delle tessere Caritas.

"Prato non lascia indietro nessuno, la nostra è una comunità e come tale deve andare avanti, unita e coesa, soprattutto in questo momento di emergenza - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Da subito ci siamo attivati per sostenere le fasce più fragili, da un punto di vista economico ma soprattutto sociale, per avviare un percorso di aiuto e collaborazione a chi non ha una rete familiare. Il numero verde messo a disposizione sta funzionando, ma questa è l'occasione per rivedere l'intera struttura sociale: aiutare i vicini di casa, fare la spesa per un anziano del proprio condominio, fare una telefonata alla persona che sappiamo vivere da sola sono gesti importanti che permettono di valorizzare quella rete di relazioni che spesso nella quotidianità si è sfilacciata". Il servizio attivato in occasione dell'emergenza coronavirus troverà sviluppi anche successivamente: "Adesso ci sono risorse straordinarie arrivate dalla Regione che ci permettono di sostenere il servizio con le associazioni di volontariato, ma sicuramente è un'esperienza che dovrà avere un seguito per i periodo dell'anno più delicati come nei picchi di caldo dell'estate quando soprattutto gli anziani soli sono più fragili".

In queste settimane è stata potenziata anche la rete di sostegno per le persone senza fisse dimora. Sono 32 quelle già seguite giornalmente dai servizi, ma con il consolidamento dei centri si stanno aumentando sia i posti letto sia l'accoglienza diurna.- A oggi ci sono 15 posti presso il dormitorio La Pira, 6 nella palazzina ex Anci in via Roma (altrettanti saranno attivati nei prossimi giorni) , utilizzata in genere per l'emergenza freddo. Inoltre da ieri è partita l'accoglienza sia notturna sia diurna presso il centro di Viale Borgovalsugana dove su indicazione degli operatori di strada sono già state accolte 11 persone. Agli ospiti viene data la possibilità di fare una doccia, un monitoraggio dello stato di salute con misurazione della febbre e la consegna dei dispositivi (mascherine e gel lavamani). Sul territorio restano ancora persone che non si rivolgono ai centri ma che vengono raggiunti, soprattutto in orario serale e notturno, dagli operatori di strada che in collaborazione con la San Vincenzo, la La Pira e la Caritas offrono pasti caldi o buoni spesa e si accertano delle condizioni di salute delle persone più fragili. "I servizi sociali e tutto il mondo connesso sta facendo il massimo per non lasciare solo nessuno. In questa emergenza sanitaria è fondamentale aiutare chi vive nella marginalità e aiutare tutti coloro che sono in difficoltà. Prato lavora in modo coeso, la solidarietà è un pilastro della nostra città".



