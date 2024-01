10.01.2024 h 14:42 commenti

Cordoglio a Vernio per la morte dell’ex assessore Donatello Becherini

Per circa 10 anni, a partire dal 1980, ha ricoperto il ruolo di assessore alla Pubblica Istruzione ed alla Cultura nella giunta guidata dal sindaco Giovanni Pini ed è stato protagonista della stagione dei gemellaggi europei

Il sindaco Giovanni Morganti con tutta la giunta e l’amministrazione comunale si stringe alla famiglia per la morte di Donatello Becherini, a lungo assessore con il sindaco Giovanni Pini e protagonista della proficua stagione dei gemellaggi europei oltre che dell’impegno per dotare Vernio di servizi sanitari e scolastici adeguati.

Becherini era stato eletto consigliere comunale la prima volta nel giugno 1980 e una seconda volta nel 1985.Per circa 10 anni, a partire dal 1980, ha ricoperto il ruolo di assessore alla Pubblica Istruzione ed alla Cultura nella giunta guidata dal sindaco Giovanni Pini. Si è impegnato con determinazione per l'avvio dei gemellaggi europei, seguendo in particolare i rapporti con la cittadina francese di Senones. Ha seguito inoltre l'inaugurazione del distretto sanitario e della nuova scuola materna.



