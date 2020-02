28.02.2020 h 12:42 commenti

Coronavirus, le preoccupazioni di Cgil e Confindustria per gli effetti economici

Si temono conseguenze anche per l'economia pratese, il sindacato: " Invitiamo le istituzioni ad attivare anche da Prato una pressione anche verso il governo nazionale, affinchè si adottino misure che consentano a imprese e dipendenti di lavorare in modo proficuo e sicuro”.

Le precauzioni sanitarie per evitare il contagio del coranavirus interessano anche le imprese pratesi, Confindustria Toscana Nord ha attivato, in ciascuna sedi di Prato, Pistoia e Lucca, un help desk a cui gli imprenditori possono fare riferimento in caso di dubbio o necessità. Ai soci è stato anche chiesto di collaborare al monitoraggio degli effetti della malattia attraverso la compilazione di un questionario realizzato in collaborazione con il Governo, sia per monitorare la situazione sanitaria sulle imprese, sia peri identificare le misure più appropriate e orientare gli interventi statali in maniera efficace e mirata. Intanto è stato pubblicato un vademecum delle regole da adottare all’interno delle imprese.

“Il clima di ansia e timore che si è diffuso – si legge in una nota di Confindustria Toscana Nord - appare comunque spesso sovradimensionato: sono opportune le cautele che le autorità hanno assunto a tutela della salute dei cittadini, ma andare al di là di esse rischia di ingigantire i danni. C'è il forte rischio che gli effetti economici del coronavirus siano devastanti, soprattutto per l'Italia che in questo momento è fra i paesi europei quello in cui la malattia si è manifestata maggiormente. L'economia italiana e locale potrebbe ricevere colpi gravissimi da una gestione eccessivamente allarmistica della situazione sanitaria. Per l'immediato futuro, occupazione e risorse pubbliche e private, con tutto ciò che queste implicano, dipendono anche dal senso di responsabilità con cui si saprà gestire l'emergenza sanitaria in corso”

Preoccupazione anche da parte della Cigil : "A Prato e nel suo territorio, fortunatamente, fino a questo momento - afferma in una nota il segretario generale della Camera del Lavoro Lorenzo Pancini - non si sono registrati casi di positività. Le misure adottate, regionalmente e localmente, hanno fin qui impedito la diffusione del virus. L’augurio, ovviamente, che il nostro territorio continui a restarne esente. Detto questo, il nostro sistema produttivo è fortemente proiettato sui mercati esteri ed internazionali, per ordinativi e forniture. Pertanto invitiamo le istituzioni locali a raccogliere le preoccupazioni delle forze economiche e sociali, e anche la nostra , e ad attivare anche da Prato una pressione anche verso il governo nazionale, affinchè si adottino misure che consentano a imprese e lavoratori di tutti i territori di lavorare in modo proficuo e sicuro”.

Sui tavoli ministeriali in cui la Cgil è stata chiamata a confrontarsi sono state avanzate le proposte perché si allarghi il perimetro degli strumenti ordinari per affrontare le situazioni di difficoltà provocate dall’emergenza coronavirus. Il sindacato ha chiesto che si intervenga con cassa integrazione, indennità e fondo di integrazione salariale, a sostegno delle imprese e delle retribuzioni dei lavoratori. “L’auspicio- conclude Pancini - è che si possa tornare presto ad una situazione di normalità, nel contesto odierno non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione per gli effetti che potrebbero esservi sull’economia locale."



Edizioni locali collegate: Prato

