"Coppina" di Viaccia a rischio chiusura, appello alla comunità: "Salviamo questo presidio sociale"

Senza un cambio di rotta, entro un anno e mezzo sarà obbligatorio sciogliere questa cooperativa di consumo che durante la pandemia è stata fondamentale per la comunità.

Viaccia rischia di perdere un servizio essenziale per la sua comunità, la "Coppina", ossia il negozio della cooperativa di consumo La libertà, accanto al circolo omonimo lungo via Pistoiese. E' l'unico alimentari e generi vari rimasto in questa zona, all'estrema periferia ovest di Prato. La concorrenza della grande distribuzione si sta facendo sentire e i conti traballano tanto da avere già davanti agli occhi lo spettro della chiusura entro 18 mesi se le cose non cambieranno. Per questo i soci stanno lanciando appelli con volantinaggio e tramite social, affinchè i cittadini capiscano il valore sociale di quell'attività e facciano la spesa in quel punto vendita, rivelatosi essenziale durante la pandemia, e su cui, recentemente, sono stati fatti anche investimenti per aprire un reparto gastronomia e migliorare il servizio utilizzando anche fondi comunitari. "Da tempo stiamo mettendo in campo tutte le risorse a nostra disposizione, progettuali, programmatiche, culturali, economiche e finanziarie, ma purtroppo non riusciamo ad avere il giusto riscontro dagli abitanti del paese. – scrivono nel volantino appello il consiglio della cooperativita di comunità e di consumo La Libertà, il consiglio del circolo omonimo e il consiglio della cooperativa Viaccia oggi – Abbiamo bisogno di più persone che facciano la spesa alla Coppina". Consapevoli di non essere concorrenziali rispetto ai grandi supermercati, i soci spiegano anche perchè i prezzi sono più elevati: "E' bene sapere che i prezzi non sono fatti in negozio ma vengono determinati direttamente dalla Coop dove ci riforniamocon calcoli che tengono conto degli incassi, del costo del personale e delle spese generali. Da questi calcoli provengono i prezzi più alti come in tutti gli altri piccoli negozi".Dal prossimo 15 aprile il negozio avrà un dipendente in meno perchè ha trovato lavoro altrove. In attesa di rimpiazzarlo, almeno in parte, saranno risotti gli orari di apertura. "Siamo convinti che mantenere aperto il negozio è un obiettivo non economico ma sociale, questo è il senso da dare alla vostra spesa fattaalla Coppina. - continuano i soci di questa realtà nel volantino - Pertanto, cercheremo di resistere il più possibile ma senza il vostro aiuto non ci riusciremo. Non vorremmo che un giorno trovando il negozio chiuso del tutto, possiate rimanere sorpresi dicendo: come mai? Non sapevo niente, se lo avessi saputo prima. Ecco ora lo sapete".