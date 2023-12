22.12.2023 h 18:36 commenti

Coppia pratese rapinata del Rolex in Versilia, condannati cinque banditi

L'orologio in questione vale 40mila euro. I fatti sono del marzo 2022. Il capo banda è risultato autore di altri colpi commessi all'estero

Il gup del tribunale di Lucca ha condannato con rito abbreviato i cinque componenti di una banda protagonista di una rapina di un orologio Rolex dal valore di circa 40.000 euro ai danni di una coppia di Prato il 17 marzo 2022 a Forte dei Marmi.

I cinque, tutti originari di Napoli, di età compresa tra i 26 ed i 57 anni, tre di essi legati da parentela, erano stati tratti in arresto a febbraio scorso dai carabinieri di Viareggio. Le indagini condotte dai militari avevano avuto inizio con il ritrovamento dello scooter utilizzato dagli autori della rapina per darsi alla fuga. Il successivo esame dei video delle telecamere di sicurezza presenti sul territorio comunale di Forte dei Marmi, avevano poi evidenziato, la presenza di un'autovettura che seguiva l'itinerario dello scooter, secondo una prassi consolidata nel tempo per compiere le rapine. Le successive indagini hanno poi consentito di risalire alla identificazione di tutti gli altri componenti della banda, al cui vertice è risultato, un 28enne, condannato a 6 anni e mezzo di reclusione, che è risultato l'effettivo organizzatore e gestore non solo della rapina consumata al Forte dei Marmi, ma anche di alcune trasferte in Spagna ed in Svizzera, dove con i suoi complici avrebbe pianificato altri scippi di orologi preziosi. Il 28enne è risultato autore di altre due rapine commesse in Francia e in Svizzera. Per la rapina commessa in Svizzera l'uomo è soggetto ad estradizione che sarà eseguita solo dopo aver scontato in Italia la pena. Gli altri componenti della banda hanno ricevuto condanne da tre a sei anni.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus