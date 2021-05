19.05.2021 h 12:08 commenti

Coppia di disabili con due figlie a settembre sarà sfrattata: "Impossibile trovare affitti a prezzi ragionevoli"

Il paradosso di essere troppo "ricchi" per la casa popolare e troppo "poveri" per gli alloggi in social housing: "Adesso paghiamo 650 euro di affitto, non chiediamo l'elemosina ma solo di trovare qualcosa a costi sostenibili"

Elisa e Enzo sono entrambi disabili e vivono in affitto in città con le due figlie. Non ve li mostriamo in foto e omettiamo il cognome per tutela verso i minori presenti nel nucleo familiare. Entro settembre dovranno lasciare la casa perché il contratto è arrivato a scadenza e il proprietario vuole vendere. Ecco apparire nubi nere all’orizzonte perché non riescono a trovare un’altra abitazione a un prezzo ragionevole.

Il mercato degli affitti è quasi fermo e la presenza in casa di un solo reddito, un migliaio di euro al mese seppur sicuro in quanto dipendente pubblico, non aiuta per niente. Hanno presentato domanda sia per le case popolari che per gli alloggi a canone calmierato in via di Gello e ne attendono l’esito, ma a quanto sembra dai parametri di accesso, sono troppo ricchi per la casa popolare e troppo poveri per gli alloggi in social housing, sebbene siano stati pensati proprio per intercettare questa fascia di popolazione. E’ la famosa zona grigia i cui contorni sono difficili da delineare e in cui è facile finire da una situazione di piena autosufficienza. Basta uno stipendio in meno nella coppia e la situazione degenera.

Elisa si è rivolta a Notizie di Prato per raccontare la propria situazione e lanciare un appello: “Il Comune ci ha sempre aiutato per quanto ha potuto ma anche lì, essendoci lo stipendio di Enzo, più di tanto non può fare. E poi noi non vogliamo vivere di assistenzialismo. Ci basta un tetto sopra la testa a un prezzo accettabile. Ora stiamo pagando 650 euro al mese. Non è facile e siamo costretti a rinunciare a tante cose, ma non vogliamo debiti”.

A complicare la faccenda ci sono le condizioni di salute di Elisa, già invalida al 46%, che da qualche anno sono peggiorate a causa di una serie di disfunzioni che l’hanno fatta aumentare di peso fino a renderle impossibile effettuare lavori dove è richiesta la mobilità. Ora è iscritta nelle categorie protette con l’indicazione “lavoro sedentario”. “Ho anche preso il reddito di cittadinanza ma non è una soluzione.- racconta Elisa - Mi piacerebbe lavorare ma nei prossimi mesi mi aspettano una serie di operazioni chirurgiche per migliorare la mia condizione. Chi mi assumerebbe ora sapendo che devo andare in malattia quasi subito? Non appena starò meglio spero di trovare qualcosa”.

Ora l’emergenza è trovare un’altra casa o Elisa e Enzo finiranno sotto un ponte. Un’alternativa c’è ma è inquietante: smembrare la famiglia e inserire Elisa e le figlie in una struttura protetta e Enzo in un dormitorio per uomini. Ma questa, può dirsi vita?