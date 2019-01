19.01.2019 h 22:12 commenti

Coppia di anziani investita mentre attraversa via Roma

È successo nella serata di oggi davanti al bar Martino. Sul posto due ambulanze inviate dal 118 e la polizia municipale

Grave incidente stradale questa sera, 19 gennaio, in via Roma. Attorno alle 21.30 una coppia di settantenni è stata investita da una Mercedes mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali davanti al Bar Martino. Il 118 ha inviato due ambulanze. Le condizioni più gravi sono quelle riportate dalla donna che è stata portata all'ospedale in codice rosso dalla Croce d'oro. Codice giallo per l'uomo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Edizioni locali collegate: Prato

