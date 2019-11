14.11.2019 h 11:39 commenti

Coppia di anziani in difficoltà: i volontari di Stremao intervengono e rendono di nuovo agibile la casa

In pochi giorni raccolta la somma necessaria all'intervento per la messa in sicurezza dell'appartamento dove vivono i due ultraottantenni. I volontari hanno poi sistemato i locali. Ora i servizi sociali si occuperanno del servizio pasti a domicilio

a.a.

Edoardo e Adele hanno 85 e 82 anni, vivono da soli in un appartamento al terzo piano di un vecchio edificio, e dal 1998 devono fare i conti con una trave che è cascata nel mezzo del salotto.Un caso che è rimasto nascosto per 21 anni fino a quando è stata contattata l'associazione Stremao che ha messo la parola lieto fine."Siamo stati avvisati da una persona che conosceva il caso – spiegapresidente dell'associazione Stremao – abbiamo fatto un sopralluogo per capire la reale condizione dell'appartamento, effettivamente disastrose, e immediatamente ci siamo attivati per raccogliere i fondi necessari".Il preventivo era di 2.800 euro ma in quattro giorni sono stati raccolti 3.000 euro e così oltre ai lavori di consolidamento sono state anche sostituite alcune piastrelle della cucina. "E' stata anche l'occasione per ripulire gli ambienti – ha raccontato De Angelis – che erano in condizioni igienico sanitari precarie. Grazie al lavoro dei nostri volontari ora la casa è in ordine e così abbiamo anche contattato i servizi sociali per segnalare il caso, fra qualche giorno inizierà il servizio pasti a domicilio".La soddisfazione del gruppo che ha come missione l'aiuto delle persone indigenti, è tanta: "Sono due anziani molto dignitose – raccontano i volontari – all'inizio erano un po' restie ad accogliere il nostro aiuto, poi hanno acconsentito. Il marito da allora in poi quando arriviamo si presenta vestito a festa, in segno di rispetto".