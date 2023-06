25.06.2023 h 16:34 commenti

Coppia aggredita e picchiata mentre rincasa, la rabbia dei residenti di via Strozzi

Ad agire sono state quattro persone che forse prima avevano già messo a segno furti. Chi abita in zona è esasperato: "Ci auguriamo che la prefetta prenda finalmente in considerazione gli esposti che abbiamo presentato"

La rabbia di un intero quartiere, quello del Macrolotto Zero, è esplosa ieri sera dopo l'ennesimo episodio di violenza che ha visto come vittime una coppia di anziani residenti in via Strozzi. I due, secondo quanto riferito da testimoni, stavano rincasando nel loro palazzo quando sono stati affrontati davanti al portone da quattro balordi, probabilmente maghrebini. I quattro malviventi hanno cominciato a colpire marito e moglie, minacciandoli anche con una bottiglia rotta e rapinandoli del telefonino. Le grida dei due hanno per fortuna allertato i residenti che hanno subito chiamato il 112. Nel giro di poco, così, in via Strozzi sono confluite le pattuglie della polizia e della guardia di finanza già presenti in centro per i controlli sulla movida. Marito e moglie sono stati poi soccorsi dall'ambulanza e dall'automedica del 118.

Dalla Questura, che sta procedendo sull'episodio, al momento non rilasciano ulteriori informazioni e non è chiaro, quindi, se gli aggressori siano stati più tardi individuati oppure se siano riusciti a far perdere le loro tracce. Tra l'altro, sempre secondo quanto riferito dai residenti, sembra che almeno uno degli appartamenti dello stesso condominio abbia avuto la porta forzata, forse da parte degli stessi malviventi.

Quella che è certa è l'esasperazione di chi abita nella zona. "Scene che ci siamo veramente rotti di vedere - dice una residente -. Non si può avere sempre paura ad uscire di casa. Che non riescano a trovare una soluzione mi sembra impossibile. Mentre un'altra le fa eco, puntando il dito contro la Prefettura. "Ci auguriamo che la prefetta prenda finalmente in considerazione gli esposti che abbiamo presentato e che non succedano più di questa cose".

Intanto il neonato tavolo di osservazione permanente aperto in Comune, proprio su esplicita richiesta del Comitato Via Pistoiese e Macrolotto Zero, in settimana si riunirà due volte: domani lunedì 26 giugno per affrontare con l'assessore Cristina Sanzò il tema del degrado e venerdì 30 proprio per la sicurezza.