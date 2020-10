03.10.2020 h 08:20 commenti

Copernico, gli studenti ottengo la Dad in attesa dei nuovi banchi

Dopo lo sciopero organizzato dagli allievi dell'ultimo anno per protestare contro le difficili condizioni in cui in alcune sezioni si tenevano le lezioni, il Consiglio d'istituto ha concesso una turnazione tra attività in presenza e quella a distanza



Ieri 2 ottobre, durante il Consiglio d'istituto è stata decisa una Dad trisettimanale che prevede due settimane di lezioni in presenza e una da casa, una turnazione che permetterà a tutti gli studenti di usare soltanto le aule provviste di banchi. Mercoledì si era riunito nuovamente il consiglio d'istituto, ma non era stata presa nessuna decisione, così a tempo di record è stato promosso un sondaggio tra tutti gli studenti che a grande maggioranza ha optato per la didattica a distanza. Dati che hanno fatto ritornare sui loro passi dirigente scolastico e docenti, ma soprattutto che hanno dato voce a tutti gli allievi della scuola. Al liceo Copernico si torna alla didattica a distanza alternata in attesa che arrivino i banchi con le rotelle da collocare nelle aule più piccole. La protesta degli studenti delle quinte che, nei giorni scorsi avevano scioperato proprio contro le condizioni precarie in cui erano costretti a fare lezione ( leggi ), ha quindi funzionato.Ieri 2 ottobre, durante il Consiglio d'istituto è stata decisa una Dad trisettimanale che prevede due settimane di lezioni in presenza e una da casa, una turnazione che permetterà a tutti gli studenti di usare soltanto le aule provviste di banchi. Mercoledì si era riunito nuovamente il consiglio d'istituto, ma non era stata presa nessuna decisione, così a tempo di record è stato promosso un sondaggio tra tutti gli studenti che a grande maggioranza ha optato per la didattica a distanza. Dati che hanno fatto ritornare sui loro passi dirigente scolastico e docenti, ma soprattutto che hanno dato voce a tutti gli allievi della scuola.

Edizioni locali collegate: Prato

