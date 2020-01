10.01.2020 h 12:31 commenti

Coop via Targetti, ci siamo: ecco quando sarà aperta. Stabilizzati ventisette lavoratori

Il nuovo supermercato sarà concepito per una spesa friendly, servizi innovativi e un organico di trentasei persone. Restano aperti i punti vendita di via Bologna e di via Strozzi

a.a.

In dirittura d’arrivo l’apertura del nuovo supermercato Coop in via Targetti. Entro febbraio è prevista l’inaugurazione della struttura, che è stata concepita, come spiegano da UniCoop, secondo un modello di spesa "friendly" con scaffali ad altezza uomo per facilitare i clienti e anche gli addetti al rifornimento.Per il nuovo supermercato è previsto un organico di 36 persone di cui 27 verranno stabilizzate tra il personale precario, le altre saranno invece trasferite da altri supermercati. L'apertura di via targetti non avrà conseguenze sugli altri negozi Coop della zona Nord. Restano aperti, infaati, i punti vendita di via Bologna e quello di via Strozzi con una funzione di negozi di prossimità. Il nuovo store, invece, nasce con una concezione di spesa moderna con anche servizi innovativi.I lavori avrebbero dovuto terminare entro novembre 2019, ma sono sorte alcune complicazioni che hanno fatto posticipare la data d'inaugurazione. L’apertura della nuova Coop di via Targetti è attesa da anni, da quando Pam ha chiuso i battenti, privando al zona di un supermercato di medie dimensioni. Nel frattempo è stato aperto il supermercato Coop in via Valentini e Esselunga ha inaugurato la nuova sede in viale Galilei