07.09.2022 h 19:26 commenti

Coop mette radici a Grignano, domani l'apertura al pubblico del nuovo punto vendita

Cinquecento metri quadrati di vendita dove trovare prodotti di filiera corta, gastronomia, pane, carne, pesce e non solo

Nel nuovo Coop.fi di via Roma sarà inoltre possibile e pagare utenze e bollettini della pubblica amministrazione.

Unicoop Firenze apre un nuovo punto vendita a Prato. E' il negozio di via Roma a Grignano, nell'ex sede della banca popolare di Vicenza. E' il sesto della città e il settimo della provincia. Domani, 8 settembre, all'apertura al pubblico (ore 8) ci sarà il taglio del nastro.Oggi intanto c'è stata l'anteprima dei presentazione della novità a cui ha partecipato il sindaco Matteo Biffoni. "L'apertura di un nuovo punto vendita in un quartiere molto popolato come Grignano – afferma il primo cittadino - significa un aumento dei servizi per i residenti della zona, ma anche un nuovo presidio sociale. L'apertura tra l'altro comporta la ristrutturazione di un immobile da tempo chiuso, contribuendo così alla riqualificazione dell'area".I 500 metri quadri di superficie di vendita ne fanno una struttura media dove è possibile trovare ortofrutta, carne, pesce, pane, gastronomia, dispensa e anche tanto extralimentare.Alta l'attenzione ai prodotti di filiera corta. Il pane in particolare è di produzione Coop.Fi, arriva dal vicino punto vendita di Prato Pleiadi, è fatto con farine 100% da grano toscano senza glifosato. L’assortimento è basato sulla spesa quotidiana, con massima attenzione verso prodotti di alta qualità e prodotti di fornitori locali.Sei su sette i giorni di apertura, dal lunedì al sabato (7.30-20.30), trenta i posti auto, 21 i dipendenti a cui si affiancheranno cinque figure esperte proveniente dagli altri supermercati per i primi periodi.L'idea è quella di un puno vendita per la spesa di prossimità. "Con la apertura del punto vendita di via Roma a Prato aggiungiamo un negozio alla nostra offerta sul territorio. – spiega Claudio Vanni, responsabile delle relazioni esterne di Unicoop Firenze – Oggi c'è la tendenza a fare spese giornaliere e vicine all'abitazione. Ecco che questo punto vendita va incontro a questa esigenza. L'idea è quella di ampliare il servizio per i cittadini ed i soci di Prato con una media superficie a ingresso città, dove fermarsi per una spesa comoda e veloce, di qualità, grazie alla scelta dei prodotti offerti e alla presenza e accoglienza dei dipendenti Coop, e conveniente".Forte anche l'attenzione per l'ambiente: "L'impianto frigo ha una centrale a Co2, più ecologica rispetto alla precedente. - spiega Denys Fambrini, responsabile d'area - Inoltre tutti i banchi frigo sono stati rinnovati, con illuminazione a Led e sportelli di chiusura per evitare la dispersione del freddo. La centrale a Co2 risulta efficiente e sicura, è energeticamente conveniente rispetto agli impianti convenzionali ed è perfettamente in linea le norme internazionali che progressivamente stanno ponendo limiti all’uso di refrigeranti sintetici. Infine, il punto vendita è stato dotato di un impianto climatizzazione mediante pompa di calore che garantisce efficienza e risparmio energetico. Nel dettaglio, grazie ad un sistema di sonde di temperatura ed umidità poste all’interno del punto vendita, il supermercato sarà servito da un impianto di condizionamento capace di assicurare il corretto comfort estivo ed invernale, oltre alla giusta quantità di ricambio dell’ aria in ambiente con l’ausilio di una sonda in grado di monitorare costantemente la Co2 presente nell’aria, e aumentare, quando necessario, l’apporto di aria esterna, a tutela del ben-essere, della sicurezza e della salute di chi frequenta il negozio".Per i primi giorni dopo la riapertura il punto vendita propone a soci e clienti alcune offerte che potenziano la convenienza tipica dei Coop.Fi, fra questi la possibilità di acquistare una borsa riutilizzabile a 1 cent e un bicchiere IVV ogni 15 euro di spesa a soli 0,50 euro.