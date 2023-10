05.10.2023 h 12:05 commenti

Conversazioni a Palazzo, quattro incontri a casa Datini per scoprire la storia di Prato

In programma il sabato mattina dal 14 ottobre al 18 novembre per parlare anche dell'archivio Datini e dell'architettura cittadina. Ingresso gratuito, ma prenotazione obbligatoria

Quattro incontri per scoprire i segreti dell' archivio e della Casa Museo di Francesco Marco Datini, al via “Conversazioni a Palazzo” la seconda edizione del ciclo tematico di incontri che dal 14 ottobre al 18 novembre si svolgerà a Palazzo Datini. Primo appuntamento il 14 ottobre con Restore - SmaRt accESs TO digital heRitage and mEmory. L'applicazione di tecnologie informatiche per la fruizione del patrimonio culturale della città di Prato: come il progetto Restore ha lavorato all'integrazione delle risorse dell'Archivio di Stato e di Palazzo Pretorio. Un esempio tra tutti: l'Archivio Datini in relazione ai beni culturali del territorio. Il 28 ottobre presentazione del libro Prato i Pratesi e gli enti assistenziali - Professor Paolo Nanni, ordinario di storia medievale all'Università di Firenze. L11 novembre si parlerà dei luoghi comuni, le donne nel Medioevo e la figura di Margherita Bandini Datini a cura di Alma Poloni. Ultimo appuntamento il 18 novembre, con la presentazione del libro Le torri di Prato a cura di Letizia Demuro e Marco Marcucci. Le conferenze, ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria si terranno a Palazzo Datini dalle 10 alle 12. Gli incontri sono stati realizzati con il contributo del Comune di Prato, dell'associazione the LandLadies Concierge ets,e il patrocinio della Casa Pia dei Ceppi



Edizioni locali collegate: Prato

