04.10.2023 h 13:56

Verifiche sui passi carrabili, più della metà sono risultati irregolari

Da gennaio a febbraio il nucleo antievasione della Municipale ha effettuato 250 controlli di cui 156 sono risultati non in regola a vario titolo. Soltanto 32 posizioni sono state sanate. Un lavoro portato avanti dal nucleo antievasione della Municipale

Su 250 passi carrabili controllati da gennaio a settembre, 156 sono risultati non in regola: 89 per violazioni amministrative mentre per le rimanenti 67 è scattata la segnalazione a Sori per evasione fiscale, solo 32 proprietari si sono messi in regola. Sempre nei primi nove mesi del 2023 l'amministrazione comunale ha incassato 506mila euro di tributi locali evasi negli anni precedenti, 38 le segnalazioni sul portale Siatel.

Un lavoro portato avanti dal nucleo antievasione della Polizia Municipale che, durante l'anno in collaborazione e su segnalazione dell'ufficio casa, ha eseguito 32 controlli sulla posizione patrimoniale degli affittuari delle case popolari, incrociando anche i dati degli Isee. Per una persona è scattata la denuncia penale per falsa attestazione, mentre sono stati recuperati tre alloggi che erano occupati da persone che non ne avevano diritto.

Infine sono sette le attività recettive controllate per verificare la regolarità del versamento della tassa di soggiorno, due si sono regolarizzate dopo il sopralluogo. Per quanto riguarda Cerbero i controlli alle aziende all' interno del piano lavoro sicuro le imprese controllate in totale sono 96 spalmate su 17 uscite.