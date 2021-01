29.01.2021 h 13:35 commenti

Controllo straordinario del territorio, nel mirino piazza della Stazione: sequestrati hashish e marijuana

Denunciato dalla polizia un trentaduenne a cui sono stati sequestrati 25 grammi di stupefacente e soldi, mentre un ventitreenne è stato segnalato per il possesso di marijuana

Venticinque le persone identificate nel corso del servizio straordinario di controllo della città organizzato nella serata di ieri, giovedì 28 gennaio, dalla questura di Prato con la presenza del Reparto prevenzione crimine di Firenze e dell'Unità cinofila della Municipale. L'attività si è concentrata nella zona di piazza della Stazione, uno degli snodi principali dello spaccio di droga. Un marocchino di 32 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione, a cui gli agenti sono arrivati in seguito al controllo di alcuni tossicodipendenti, sono stati trovati e sequestrati 25 grammi di hashish, una bilancina di precisione e 550 euro. In piazza della Stazione è stato fermato e denunciato un italiano di 23 anni, residente in provincia di Pistoia, trovato con 15 grammi di marijuana. Il giovane è stato sanzionato con una contestazione amministrativa.



Edizioni locali collegate: Prato

