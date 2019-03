08.03.2019 h 13:04 commenti

Controllo interforze nella tintoria: sequestrati i macchinari e multe per 11mila euro

L'azienda operava nel Macrolotto 2. Contestato anche lo stoccaggio non conforme di bombole di gas e irregolarità nella gestione dei rifiuti speciali. Sedici i dipendenti di cui uno "a nero"

Ancora un blitz interforze che ha riguardato attività produttive ad impatto ambientale: questa volta il controllo è toccato ad una tintoria del Macrolotto 2 gestita da un cinese di 40 anni. Al termine del controllo sono stati sequestrati i macchinari ed elevate sanzioni per oltre 11mila euro.

All'interno dell'azienda lavorano 16 persone, di varia nazionalità; tra di esse gli ispettori del lavoro hanno accertato la presenza di un lavoratore a nero. I controlli hanno evidenziato come l'attività lavorativa fosse già in corso, sebbene fossero ancora in atto operazioni di installazione di macchinari ed impiantistica e quindi mancassero ancora le misure di salvaguardia contro la prevenzione degli incendi e la sicurezza dei lavoratori, violazioni contestate da parte del personale dei vigili del fuoco. Parte dei rifiuti derivanti dalla dismissione delle attrezzature precedenti erano stati invece ammassati all’esterno.

Nel corridoio laterale di pertinenza sono state rinvenute 10 bombole di gas gpl, stoccate in maniera non regolamentare; le stesse sono state pertanto fatte da parte della polizia municipale che ha contestato la specifica sanzione amministrativa. Numerose violazioni riguardanti le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sono state contestate dagli ispettori Asl.

Riscontrate violazioni anche nella gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’azienda: il registro di carico e scarico aziendale non risultava compilato in alcuna pagina.