23.02.2019 h 14:05 commenti

Controllo in una sala slot in viale Galilei, denunciati tre clienti trovati con cocaina e hashish

Sequestrati quasi 35 grammi di stupefacente. Diverse le persone identificate. Un cliente denunciato per aver esibito un documento di identità falso

Droga trovata addosso ai clienti di una sala slot in viale Galilei durante un controllo della polizia che ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio un italiano di 44 anni e due marocchini di 33 in possesso, complessivamente, di oltre 30 grammi di hashish e di un grammo e mezzo di cocaina. Tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati in questura mentre un altro cliente, marocchino trentatreenne, è stato denunciato perché trovato con un documento di identità contraffatto; dovrà rispondere di uso di atto falso. Diverse le persone identificate all'interno della sala slot gestita da un cinese di 45 anni.