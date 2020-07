23.07.2020 h 17:08 commenti

Controllo di vicinato, il progetto del Comune di Prato verso il decollo

A breve sarà pubblicata sul sito del Comune un'apposita sezione per la registrazione dei gruppi già esistenti, che sono sei, e dei cittadini.

Presto le "sentinelle del territorio" saranno organizzate in una vera e propria rete istituzionale. Dopo la firma del protocollo in Prefettura dello scorso novembre, il progetto di controllo di vicinato del Comune di Prato entra nella fase operativa. Ieri l'assessore Flora Leoni e il referente del progetto nominato dal sindaco, Giovanni Mosca, hanno presentato i dettagli dell'operazione alla commissione Sicurezza presieduta da Paola Tassi.

A breve sul sito del Comune sarà pubblicata un’apposita sezione dove i gruppi già formati e chiunque lo desideri potranno aderire al progetto che punta ad aumentare i livelli di sicurezza in città attraverso un ruolo attivo dei cittadini all'interno di un coordinamento istituzionale. "Il protocollo - afferma l'assessore Leoni - serve anche per incanalare questi gruppi in un'organizzazione che prevede anche un circuito di formazione e la presentazione del progetto in modo che vi sia chiarezza di intenti e di obiettivi".

Al momento sono attivi sei gruppi di sentinelle operanti in altrettante zone della città: Maliseti, Iolo, via Petrarca, Castellina, Querce e Mezzana, ma l'obiettivo è arrivare in ogni quartiere. Le zone interessate saranno contrassegnate da una cartellonistica specifica in modo da fare da deterrente per i malintenzionati. Ogni gruppo avrà un referente che si rapporterà con il coordinatore del progetto e attraverso lui con le forze dell'ordine. Ad esempio auto o situazioni sospette e frequentazioni strane vengono segnalate al referente e attraverso lui al coordinatore che le gira alla Municipale per gli approfondimenti del caso.

"Il controllo di vicinato ha lo scopo di creare una condivisione in una determinata zona tra i cittadini. - afferma Mosca - Le segnalazioni qualificate ci aiuteranno a farci sentire più tranquilli. Ovviamente di fronte a un reato bisogna chiamare immediatamente i numeri di emergenza senza intervenire perchè non c'è alcuna sostituzione nei ruoli. A Maliseti sta funzionando bene. Hanno aderito circa 100 famiglie e abbiamo inviato i nostri nominativi in prefettura in modo da essere riconoscibili. Il referente sono io ma a breve mi dimetterò per occuparmi del ruolo di coordinatore del progetto a cui sono stato chiamato a titolo gratuito dal sindaco".

Per la presidente della commissione 3 Paola Tassi del Pd: "Come gruppo abbiamo avuto modo di confrontarci a lungo sul tema prima che la giunta dia il via alla delibera operativa. Sosteniamo l'obiettivo comune del protocollo per aumentare il livello di sicurezza in città. In questo modo la cittadinanza diviene parte attiva e si prende cura del proprio territorio fornendo un valido contributo all'attività di prevenzione delle forze dell’ordine. Riteniamo possa essere utile in un territorio come il nostro dove ancora è forte la connotazione delle varie frazioni. Un controllo di vicinato di tipo aggregativo potrebbe aiutarci ad avere ancora più cura dei nostri spazi, tanto quanto il regolamento per la gestione civica dello spazio pubblico. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di far vita a delle comunità attive e solidali”.

E.B.