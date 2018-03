28.03.2018 h 14:03 commenti

Controllo della squadra interforze in una stamperia: violazioni e irregolarità, maximulta al titolare

Blitz in una stamperia in via Gora Bandita. Il titolare dovrà pagare 4.133 euro per irregolarità nel registro rifiuti e 5mila euro per violazione della normativa antincendio. In arrivo altri verbali relativi a carenze per la sicurezza dei macchinari e sulle autorizzazioni per le emissioni atmosferiche

Irregolarità nel registro di carico e scarico dei rifiuti, mancanza di autorizzazione per le emissioni atmosferiche relativamente ad un macchinario da lavoro, carenze igienico-sanitarie e assenza dei dispositivi di protezione e sicurezza su altri macchinari. Blitz della squadra interforze, coordinata dalla questura, in una stamperia gestita da cinesi in via Gora Bandita. Il controllo si è chiuso con una sanzione di 4.133 euro per le irregolarità riscontrate sul registro rifiuti e con il sequestro di una macchina in linea di stampa priva della necessaria autorizzazione per le emissioni atmosferiche. Il titolare, inoltre, dovrà pagare 5mila euro per violazioni in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro e altri verbali saranno notificati per quanto riguarda i sistemi di protezione dei macchinari da lavoro.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus