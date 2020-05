26.05.2020 h 16:25 commenti

Controllo della polizia in un market: la titolare e uno dei clienti erano senza mascherina

Entrambi sono stati sanzionati. Il negozio di via Ferrucci non aveva nemmeno all'ingresso il dispenser con il gel sanificante come previsto dai protocolli di sicurezza

Quando gli agenti della polizia sono entrati nel negozio etnico di via Ferrucci per un controllo, hanno trovato sia la titolare sia uno dei clienti privi di mascherina chirurgica. Inoltre all'ingresso del locale non c'era il dispenser di gel sanificante, come previsto dai protocolli di sicurezza. Così sia la donna, una 36enne di nazionalità nigeriana, sia il cliente sono stati sanzionati in base al dpcm. Nei confronti della titolare è scattata la multa anche per la mancanza del gel sanificante. Il controllo è avvenuto ieri, 25 maggio, intorno a mezzogiorno ed è stato effettuato da una pattuglia delle Volanti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus