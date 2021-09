30.09.2021 h 14:38 commenti

Controllo della polizia in un circolo ricreativo, 7 senza green pass: sanzionati

Nel mirino un locale situato in via Caduti sul lavoro. Gli agenti richiamati dalla musica a tutto volume in piena notte. Tre persone denunciate perché sprovviste del permesso di soggiorno

Controllo della polizia in un circolo ricreativo gestito da un cinese in via Caduti sul lavoro. Sette le persone, titolare compreso, sanzionate perché sprovviste del green pass, e altre tre denunciate per non essere in possesso del permesso di soggiorno. Il controllo risale alla scorsa notte quando, intorno alle 3.30, una Volante di passaggio nella strada ha sentito musica ad alto volume provenire dal locale. Tutti i presenti sono stati identificati e sottoposti ad accertamenti. I tre clandestini sono stati messi a disposizione dell'ufficio immigrazione per l'avvio delle procedure amministrative per l'espulsione.



Edizioni locali collegate: Prato

