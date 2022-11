19.11.2022 h 18:42 commenti

Controllo del territorio, in arrivo altre nove telecamere e sette lettori di targa

Il progetto presentato dal Comune ha ottenuto il cofinanziamento di 80mila euro da parte della Regione Toscana

E' stato cofinanziato dalla Regione Toscana il nuovo progetto di incremento della videosorveglianza presentato dal Comune di Prato, che prevede la collocazione di 9 telecamere nel circuito cittadino e 7 dispositivi di lettura targhe per un ammontare di 124.000 euro, coperti con 80.000 euro da parte della Regione e dal Comune per la parte restante.

Aumenta quindi il già nutrito numero di impianti di videosorveglianza presenti in città, circa 200 dispositivi, permettendo di monitorare elettronicamente aree cosiddette sensibili, come luoghi di aggregazione, giardini e zone che presentano criticità.

Le ultime 9 telecamere, unitamente a 7 dispositivi di lettura targhe verranno impiantate in aree che, dopo attenta ricognizione, sono risultate prive di sistemi tecnologici di controllo in continuità con l'impianto di videosorveglianza complessivo. "Questo finanziamento è una ottima notizia che ci consente di attuare un ulteriore progetto di videosorveglianza arricchito anche di altri dispositivi tecnologici rivelatisi determinanti per l'attività investigativa - afferma l'assessore alla Sicurezza urbana Flora Leoni - Saliranno quindi a 74 gli apparati collocati fin qui dall'inizio di questa consiliatura. Un risultano veramente notevole in direzione di una sempre maggiore sicurezza in città."





