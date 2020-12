21.12.2020 h 15:42 commenti

Controllo caldaie: la scadenza al 31 dicembre slitta al 31 marzo prossimo

Lo prevede una delibera della Regione. Soddisfatta Confartigianato: “Il Covid impediva ai nostri manutentori di effettuare i controlli entro i termini previsti"

Controllo di efficienza energetica della caldaia, c’è più tempo per le scadenze al 31 dicembre prossimo: una recente delibera regionale (la 1.500) ha infatti posticipato tale scadenza al 31 marzo 2021 per la verifica e il rilascio del relativo bollino obbligatorio.

“Si trattava di un rinvio assolutamente necessario – spiega Giovanni Corradi, responsabile della categoria Installatori idraulici per Confartigianato Imprese Prato – Il Covid-19 aveva infatti reso impossibile ai nostri manutentori di effettuare i controlli entro i termini: in molti casi infatti si trovavano di fronte a clienti in quarantena e quindi impossibilitati ad accedere all’abitazione. Questo rinvio permetterà quindi di riprogrammare gli interventi e terminarli entro la nuova scadenza. Non dimentichiamo, infatti, l’importanza di effettuare i controlli perché, oltre ai vincoli di legge, rappresentano una misura indispensabile per garantire la sicurezza e la salute nelle abitazioni”.