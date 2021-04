28.04.2021 h 16:10 commenti

Controllo antiprostituzione in un appartamento di via Fratelli Miniati, denunciata l'affittuaria

La polizia municipale si è mossa in seguito all'esposto dei residenti che lamentavano un continuo via vai di persone estranee al palazzo

Un appartamento in una palazzina di via Fratelli Miniati veniva utilizzato sistematicamente da prostitute cinesi, solite adescare i clienti in zona Stazione o sul Lungo Bisenzio. Lo ha scoperto la polizia municipale attivata da un esposto dei residenti che lamentavano un continuo via vai di persone estranee al palazzo.

L’Investigativa della Municipale ha monitorato la palazzina per alcuni giorni trovando conferma di quanto lamentato dai vicini di casa e successivamente è intervenuta denunciando per favoreggiamento della prostituzione una cittadina cinese di 55 anni, affittuaria dell’appartamento utilizzato da almeno un’altra connazionale.

Sono stati sentiti anche i proprietari dell’appartamento, estranei ai fatti, ma invitati a verificare il corretto utilizzo dei locali da parte dell’inquilina, che già in passato aveva ospitato prostitute prive di permesso di soggiorno, a maggior ragione in un momento in cui l’ingresso di persone estranee nei palazzi desta preoccupazioni anche da un punto di vista sanitario.