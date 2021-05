28.05.2021 h 13:55 commenti

Controllo antidroga al Soccorso. I residenti scendono in strada e ringraziano i carabinieri

L'attività ha visto impegnati anche i nuclei cinofili e pattuglie in borghese e si è concentrata nella zona dei giardini di via Carlo Marx

Numerose pattuglie dei carabinieri, con il ricorso alle unità cinofile e a pattuglie in abiti civili, hanno dato vita nella giornata di ieri ad un maxicontrollo nella zona di via Marx al Soccorso. E alla fine sono stati molti i residenti che sono scesi in strada per ringraziare i militari ed esprimere la loro soddisfazione.

Del resto, come spiegano dal comando provinciale dell'Arma, l'attività è una risposta alla sempre crescente richiesta dei cittadini del quartiere che attraverso la centrale operativa fanno quotidiane lamentele nel vedere spacciatori agire sotto casa.

Decine le persone che sono state controllate; rinvenute dai cani antidroga alcune dosi di stupefacente gettate a terra dagli spacciatori e segnalato alla Prefettura, come assuntore, un senegalese 25enne trovato in possesso di marijuana. Le indagini dovranno ora verificare se si trattasse effettivamente di uso personale o se lo stupefacente fosse invece destinato alla vendita.