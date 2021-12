10.12.2021 h 15:16 commenti

Controlli green pass, quattordici persone e due esercizi commerciali multati

In tutta la provincia dal 6 dicembre, le forze dell'ordine hanno controllato oltre 1.600 persone e 43 esercizi commerciali, 13 le multe per chi non indossava la mascherina nei luoghi dove è obbligatorio

Con l'entrata in vigore delle nuove norme anticontagio che prevedono l'obbligo del super green pass,obbligatorio nei ristoranti, nei bar per chi vuole fare colazione seduto a un tavolino, nei cinema, nei teatri e negli stadi, si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine, affiancate per quanto riguarda l'uso dei bus dal personale di Autolinee Toscane. In questo caso bastava il certificato verde base.

In tutta la provincia di Prato da lunedì 6 dicembre ad oggi, secondo quanto pubblicato sul sito della Prefettura, sono stati controllati 1.691 green pass, quattordici i multati, invece per quanto riguarda l'uso della mascherina 13 persone non la portavano nei luoghi in cui era previsto farlo e quindi sono state sanzionate. Per ora, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, non ha ancora emanato l'ordinanza che prevede l'obbligo della mascherina nelle vie più affollate del centro storico.

Controlli anche negli esercizi commerciali, 43 in tutto, due sono stati sanzionati, nessuno chiuso in via preventiva. Per polizia, municipali, carabinieri e guardia di finanza il giorno di maggior lavoro è stato il 7 dicembre con 69 controlli negli esercizi commerciali, seguito dal 9 dicembre con 55. Anche per quanto riguarda l'attività di verifica dei green pass ai cittadini, la giornata di maggior punta è stata la vigilia dell'Annunciazione con 532 controlli, il giorno successivo è stato in assoluto quello con maggiori sanzioni: 7 su 407 persone controllate.