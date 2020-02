17.02.2020 h 17:16 commenti

Controlli sulle strade di Montemurlo: raffica di multe in poche ore

Denunciato un uomo che ha provocato un incidente: sottoposto all'alcoltest, è risultato ubriaco. Fermate auto senza revisione e assicurazione. Il sindaco: "Educazione e controlli sono gli strumenti più efficaci per fare sicurezza stradale"

Si è messo alla guida nonostante avesse già fatto il pieno di alcol. Il conducente, un trentunenne di Montemurlo, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un veicolo in sosta. L'incidente, avvenuto in via Udine poco dopo le 19.00, è costato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Oltre a questo, la Municipale ha sorpreso al volante un altro conducente con un tasso alcolemico sopra la soglia: è successo nella serata di venerdì 14 febbraio nel corso di un controllo interforze svolto insieme alla guardia di finanza. Il conducente, controllato e sottoposto all'alcoltest, è risultato avere nel sangue un tasso di alcol superiore al massimo consentito e perciò è stato sanziato: dovrà pagare una multa di 544 euro mentre non rivedrà la patente per almeno tre mesi.

Altre sono state le infrazioni rilevate nel corso del fine settimana: un neopatentato è stato trovato alla guida di una macchina con una potenza superiore a quella consentita e dovrà pagare una multa di 165 euro. Grazie alla rilevazione con il 'targasystem', un automobilista è stato multato per la mancata copertura assicurativa della macchina su cui viaggiava: il veicolo è stato sequestrato, cinque punti decurtati dalla patente e 868 euro di multa. Inoltre sono state trovate cinque macchine senza revisione e 11 automobilisti che circolavano senza indossare la cintura di sicurezza.

In appena due ore di controlli su strada, la Municipale ha verificato l'idoneità alla circolazione di circa tremila veicoli.

“Educazione e controlli sono gli strumenti più efficaci per fare sicurezza stradale – il commento del sindaco Simone Calamai e dell'assessore alla Polizia municipale Valentina Vespi – il Comune per questo motivo non abbassa la guardia e promuove con regolarità pattuglie di controllo stradale e campagne di sensibilizzazione”.



