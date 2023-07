24.07.2023 h 12:05 commenti

Controlli sulle strade, quattro patenti ritirate e multe salate per cinque clienti di prostitute

Fine settimana impegnativo per la Municipale di Prato che ha disposto controlli straordinari lungo i punti più critici per guida in stato di ebbrezza e prostituzione

Fine settimana di controlli straordinari per la Polizia Municipale di Prato lungo le strade cittadine sia per la guida sicura che per contrasto alla prostituzione. Cinque gli equipaggi impegnati, sia in forma dinamica, nella zona del Macrolotto e nella zona del Soccorso, che con posti di blocco in piazza San Marco, in via Firenze, in via Pomeria, nella zona della stazione centrale e nel viale XVI Aprile.

In tutto sono circa 150 i conducenti che sono stati sottoposti ad alcol test. Uno di loro, un italiano, è risultato positivo all’alcoltest e pertanto gli è stata ritirata la patente di guida.

Complessivamente sono 4 le patenti ritirate, sia per ebbrezza alcolica, che per documenti stranieri non regolari. Due soggetti sono stati sanzionati per guida senza patente con conseguente fermo amministrativo dell’auto, uno per guida con auto sottoposta a fermo fiscale, e diverse sanzioni sono state elevate per mancato uso delle cinture di sicurezza e mancata revisione obbligatoria dei veicoli. Due conducenti stranieri sono stati invece denunciati perché guidavano con una patente falsa: un cittadino pakistano ha provato a presentare agli agenti una patente falsa slovacca mentre un nigeriano ha mostrato un documento polacco.

Sul fronte dei controlli anti-prostituzione, in via Matteotti e sul viale XVI Aprile, sono state elevate 5 sanzioni da 400 euro ciascuna per violazione del Regolamento di Polizia urbana a clienti e prostitute che erano intenti a contrattare prestazioni sessuali.





