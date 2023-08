02.08.2023 h 10:07 commenti

Caro-benzina, irregolari otto distributori su dodici controllati a Prato

Verifiche della guardia di finanza in tutta la provincia di Prato. Rilevate diverse violazioni compresa la differenza tra il prezzo indicato sui cartelloni e quello applicato in fase di rifornimento

Otto su dodici sanzionati per irregolarità. E' il bilancio degli ultimi controlli effettuati dalla guardia di finanza sui distributori di carburante a Prato e provincia. Controlli finalizzati a contrastare traffici illeciti, pratiche commerciali scorrette e manovre speculative sul caro-benzina.

Le fiamme gialle hanno puntato l'attenzione sui prezzi in un periodo storico di aumenti costanti che hanno reso il settore “particolarmente sensibile e delicato”, come si legge in un comunicato stampa. L'attività di monitoraggio parte dalle direttive del Comando regionale Toscana che ha avviato analisi ed elaborazioni di percorsi ispettivi il cui obiettivo è individuare appositi indici di rischio di violazioni connesse ai prezzi di carburante.

Le violazioni riscontrare negli otto distributori pratesi, dei quali non sono state fornite altre informazioni, riguardano l'omessa comunicazione al ministero dello Sviluppo economico dei prezzi praticati, irregolarità nella pubblicizzazione del costo al litro compresa l'indicazione nei cartelli di un costo diverso da quello applicato al momento del rifornimento e, infine, una cartellonistica non chiara e non perfettamente visibile.

La guardia di finanza ha provveduto anche a controlli mirati sulla corretta erogazione del carburante sia da un punto di vista della quantità che della qualità con analisi su campioni prelevati dai distributori. Tutto questo a tutela dei consumatori ma anche dei gestori che operano nel pieno rispetto delle regole.



