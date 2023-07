27.07.2023 h 10:52 commenti

Controlli sui fondi Pnrr, imprenditore nei guai: 70mila euro di credito d'imposta per lavori mai svolti

Indagine della guardia di finanza su una società di logistica e trasporto. Accertata una indebita compensazione di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in realtà mai avviate. Controlli su tutti i finanziamenti in corso di erogazione

Indebita compensazione di crediti d'imposta: è l'accusa con la quale la guardia di finanza di Prato ha denunciato un imprenditore nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle erogazioni dei fondi Pnrr. I finanzieri hanno individuato una società a responsabilità limitata, riconducibile all'imprenditore e attiva a Prato nel settore della logistica e del trasporto, che ha beneficiato di un credito di imposta di 68mila euro, rientrante nella 'missione 4' del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le indagini hanno consentito di agganciare l'importo ad attività di ricerca e sviluppo che, però, “non sono mai state poste in essere dalla società”. In pratica, crediti maturati a fronte di un'attività dichiarata ma mai svolta.

L'indagine rientra nell'ambito del protocollo d'intesa che la guardia di finanza ha firmato con la Provincia di Prato e con tutti i Comuni dell'area per migliorare l'efficacia delle misure per la prevenzione e il contrasto di un utilizzo illecito dei fondi del Pnrr. Particolare attenzione viene posta a frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti.

La guardia di finanza ha già condotto un'analisi delle banche dati e un monitoraggio delle misure di finanziamento e sovvenzione in corso di erogazione a singoli imprenditori; verifiche che hanno consentito di circoscrivere la platea dei beneficiari e di avviare specifiche analisi del rischio.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus