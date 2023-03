06.03.2023 h 15:51 commenti

Controlli straordinari sulle strade, ritirate sei patenti dalla polizia municipale

Gli agenti nel finesettimana hanno eseguito posti di controllo in varie zone della città. Quattro automobilisti avevano ecceduto con l'alcol, un neopatentato guidava una macchina troppo potente e un cittadino straniero usava un documento di guida non valido in Italia

Sono sei le patenti ritirate dalla polizia municipale nei controlli stradali eseguiti nell’ultimo weekend, in particolare nella serata di venerdì. L'intervento è anche una risposta ad una serie di incidenti stradali accaduti nel mese scorso dove gli agenti hanno accertato che erano purtroppo stati causati dall’abuso di alcol di uno dei conducenti. Gli agenti hanno così eseguito posti di controllo in via Pistoiese, in viale della Repubblica, nella zona del Macrolotto ed in altre vie intorno al centro, verificando, tramite i precursori alcolemici in dotazione a tutte le pattuglie, circa 300 conducenti e per quattro di loro sono scattati il ritiro della patente di guida e la denuncia penale per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’etilometro utilizzato per le più approfondite verifiche ha infatti certificato che tali conducenti, tre stranieri ed un italiano, avevano un tasso alcolico nel sangue superiore a quello consentito dalla legge; anzi tre di loro hanno fatto segnare il valore massimo e più grave previsto dalle legge. Altri due patenti, poi, sono state ritirate ad un soggetto neo-patentato in quanto era alla di guida di veicolo con potenza specifica troppo elevata per lui e ad un cittadino straniero che ha esibito titolo di guida che non era valido in Italia.

