19.01.2023

Controlli straordinari a Chiesanuova dopo l'escalation di furti denunciata da residenti e commercianti

Sono stati disposti per ieri sera dalla Questura che ha impegnato quattro equipaggi ai quali si sono aggiunte due pattuglie della Municipale

Una sera di controlli straordinari nella zona di Chiesanuova è stata disposta per ieri sera, mercoledì 18 gennaio, dal questore Giuseppe Cannizzaro, anche per andare incontro alle richieste di residenti e commercianti, esasperati dalla vera e propria escalation di reati che si è verificata nelle ultime settimane, con furti ai danni dei negozi e delle auto in sosta, ma anche all'interno delle abitazioni. Raid che, secondo chi vive nella zona, potrebbero essere opera di una banda di giovanissimi.

Così ieri sera quattro equipaggi della Questura e due della polizia municipale, per un totale di 15 agenti, hanno passato al setaccio l'area compresa tra i Ciliani e Chiesanuova, facendo posti di blocco nelle strade di accesso che hanno portato a controllare una settantina di veicoli e identificare circa cento persone.

La Questura ha annunciato che controlli analoghi verranno ripetuti nei prossimi giorni, interessando anche altre zone della periferia pratese.