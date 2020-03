18.03.2020 h 11:15 commenti

Controlli serrati, altre 28 persone denunciate per essere fuori casa senza motivo

E' il bilancio delle ultime 24 ore di attività che le forze dell'ordine fanno su tutto il territorio sotto il coordinamento della prefettura. Il numero delle denunce sale a 213. Forzato il cancello dello sgambatoio di Casale

Ventotto persone denunciate nelle ultime 24 ore per non aver rispettato il provvedimento dell'autorità che obbliga, allo scopo di contenere il contagio da coronavirus, a stare in casa e ad uscire solo per esigenze lavorative e sanitarie e per la necessità di fare la spesa. Lo fa sapere la prefettura che oggi, mercoledì 18 marzo, ha diffuso il bilancio dell'attività di controllo fatta dalle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale.Gli altri numeri: 412 persone fermate e controllate, 1 arrestata, 1 denunciata per motivi diversi dalle norme di contenimento della diffusione del coronavirus, 287 esercizi commerciali a carico dei quali è stato verificato il rispetto delle misure governative.Complessivamente, all'entrata in viogre del decreto, sono 2.301 le persone e 2.062 gli esercizi commerciali controllati; 213 le persone denunciate, 19 denunciati per altri reati, 2 arresti, 1 titolare di attività commerciale denunciato.Numerose le pattuglie di carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale e provinciale che presidiano il territorio giorno e notte sotto il coordinamento della prefettura.Da segnalare inoltre l'effrazione del cancello dell'area di sgambatura di Casale che rientra tra quelle oggetto dell'ordinanza di chiusura emessa del sindaco. Il Comune fa sapere che sono in corso gli accertamenti sui responsabili, che saranno denunciati penalmente.