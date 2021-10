11.10.2021 h 10:58 commenti

Controlli nelle aziende cinesi: un arresto, nove denunce e multe per 165mila euro

L'operazione condotta dai carabinieri con i colleghi del Nucleo Ispettorato e quelli della Tutela del lavoro, giunti appositamente da Roma. Tra gli irregolari molti avevano presentato istanza di emersione

Un cinese di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver impiegato nella sua azienda numerosi connazionali clandestini. Per altri nove titolari di azienda, sempre di nazionalità cinese, è scattata invece la denuncia per reati che vanno dallo sfruttamento di manodopera clandestina, all’inosservanza delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all’installazione di impianti di videosorveglianza non autorizzati.

E' questo il bilancio dei servizi ispettivi svolti dai carabinieri di Prato nei confronti di una decina di aziende nella prima settimana di ottobre. A fianco dei militari della Compagnia c'erano i colleghi del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Prato, con il supporto del Nucleo Operativo carabinieri per la tutela del lavoro di Roma.

Complessivamente nei confronti di nove aziende è stata disposta la sospensione delle attività imprenditoriali mentre le sanzioni pecuniarie contestate ammontano a circa 165.000 euro.

Ben trentacinque operai sorpresi nelle ditte erano sprovvisti di permesso di soggiorno: clandestini sul territorio nazionale o destinatari di un’istanza di emersione per lavoratori stranieri per lavoro domestico o agricolo. E proprio i cosiddetti “emersi”, secondo i carabinieri, rappresentano la peculiarità attuale del fenomeno dello sfruttamento di manodopera irregolare nel manifatturiero cinese di Prato, costituendo un enorme serbatoio di manodopera a basso costo per gli imprenditori che basano la loro attività sull’irregolarità della loro forza lavoro. Per tali soggetti, che da circa un anno provengono da tutta Italia, e che nelle more del procedimento di definizione della loro pratica di emersione sono autorizzati a soggiornare sul territorio dello Stato italiano, Prato rappresenta infatti una terra promessa dove trovare agevolmente occupazione e alloggio per sostentarsi, in attesa di ricevere - eventualmente - il permesso di soggiorno.



