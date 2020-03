23.03.2020 h 11:47 commenti

Controlli nel finesettimana: denunciata una persona ogni dieci fermate. Sanzionati anche i titolari di due esercizi

Tra sabato e domenica sono state 111 le denunce nell'ambito dei controlli delle forze del'ordine per il rispetto del decreto che limita le uscite di casa solo ai casi di necessità

Sono state 111 le persone denunciate nel fine settimane durante i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle prescrizioni del decreto governativo per la prevenzione della diffusione del coronavirus. Il dato è stato comunicato dalla prefettura che coordina i controlli sul territorio provinciale che tra sabato e domenica hanno portato a verificare la posizione di 1.055 persone fermate dalle pattuglie. Più di una su dieci non si sarebbe dovuta trovare dove è stata controllata.

Ai 111 trovati fuori di casa senza un motivo valido, si aggiungono altre 14 persone denunciate per altri reati e una arrestata. Riguardo le attività commerciali, invece, i controlli sono stati 880 con due titolari sanzionati amministrativamente.

dall'entrata in vigore dl decreto, sono state complessivamente 4.123 le persone controllate sulle strade pratesi. Per 384 di loro è scattata la denuncia in base ball'articolo 650 del codice penale. Sono stati invece 3.753 i controlli negli esercizi pubblici.