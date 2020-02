13.02.2020 h 13:45 commenti

Controlli negli stabili abbandonati, denunciato quarantanovenne

L'uomo privo di permesso di soggiorno è stato trovato in una colonica fatiscente in via Ferrucci con in tasca un pericoloso coltello. Denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti all'offesa

Durante l’attività di controllo di case ed ex fabbriche abbandonate il reparto di Prevenzione del crimine di Firenze insieme agli agenti delle Volanti, ieri 12 febbraio, ha denunciato un 49enne marocchino trovato in possesso di un pericoloso coltello, per porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa. Il nordafricano si trovava in una colonica abbandonata in via Ferrucci in compagnia di altri due connazionali tutti con precedenti e senza permesso di soggiorno.



Edizioni locali collegate: Prato

