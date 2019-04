16.04.2019 h 11:33 commenti

Controlli negli orti cinesi, gli ortaggi non contengono agenti patogeni

E' quanto emerso dalle analisi di laboratorio richieste dalla Forestale al termine del blitz effettuato nelle scorse settimane

Non ci sono agenti patogeni sui 14 campioni di foglie e rametti di vari ortaggi coltivati negli orti a gestione cinese controllati dai carabinieri della Forestale nelle scorse settimane. L'esito degli esami condotti dagli ispettori del servizio fitosanitario regionale è stato negativo. Aglio, cavolo, sedano e fagiolo coltivati in azienda, sia nel campo aperto che nelle serre a tunnel, non hanno presentato tracce di "avversità da quarantena" nonostante il ritrovamento sul posto di numerosi sacchetti contenenti sementi di origine cinese di cui non è autorizzata la vendita. Il sospetto dei militari e la necessità di approfondire l'ispezione è nato proprio da qui. La presenza di agenti patogeni infatti, è molto pericolosa per le coltivazioni agricole e per la Forestale era necessario scongiurare ogni rischio, soprattutto per quelle circostanti.

Il controllo ha comunque evidenziato molte irregolarità in materia di gestione dei rifiuti, di accensione dei fuochi, di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Contro legge anche l'utilizzo di semenze non autorizzate e del sistema d'irrigazione. Tante violazioni che hanno portato all'emissione di 15mila euro di sanzioni e alla denuncia alla procura del titolare dell'azienda agricola.