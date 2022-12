30.12.2022 h 19:08 commenti

Controlli interforze su strada, nel 2023 la polizia municipale di Poggio punta a stabilizzare le collaborazioni

Il nuovo comandante ha voluto intensificare la collaborazione con i colleghi di Prato, la polizia provinciale e i carabinieri nell'ottica di favorire sia la prevenzione sia il controllo del territorio

La seconda metà del 2022 ha tenuto a battesimo un'inedita collaborazione tra la polizia municipale di Poggio a Caiano, i colleghi di Prato, la Polizia provinciale e l'Arma dei carabinieri. Un lavoro di squadra per potenziare i controlli su strada e contro l'abuso di sostanze, fortemente voluto dal nuovo comandante Matteo Maria Berti, arrivato nel comune mediceo all'inizio dello scorso autunno.”Prevenzione e controllo sono due cose complementari. - afferma il comandante Berti - Insegniamo ai nostri ragazzi i rischi connessi all’abuso di sostanze in assoluto e alla guida, gli diciamo che non sono soli e che possono e devono chiederci aiuto. Parallelamente dobbiamo alzare il livello di sicurezza per garantire l’incolumità a tutti i cittadini. Per questo è importante effettuate i controlli e portare avanti un lavoro di squadra con le altre forze di polizia”. Sul fronte repressivo, i controlli si sono avvalsi dell'unità cinofila antidroga della polizia municipale di Prato per fiutare la presenza di sostanze in auto e dell'etilometro dei carabinieri dopo la prima scrematura con il precursore della Municipale.La collaborazione con la polizia provinciale si è concentrata su altri aspetti. In particolare, nei due controlli effettuati a dicembre in via Lombarda e via Lorenzo il Magnifico, sono emersi dieci mezzi senza assicurazione e revisione, quattro senza quest'ultima e due mezzi di passaggio sopra le 3,5 tonnellate che hanno violato il divieto d'ingresso in paese. “Si tratta di violazioni di tipo statico come patenti non in regola o assenti - prosegue Berti- e anche di tipo dinamico come l’uso del cellulare alla guida o la mancanza della cintura di sicurezza”.L'obiettivo è proseguire questo lavoro di squadra anche nel 2023 con almeno un controllo congiunto al mese.